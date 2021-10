Kuulus fitness guru teeb selgeks: kas "patupäevad" on ikka tegelikult lubatud, kui tahad vormis püsida?

"Ma olen veendunud, et patueined pole kõigile hädavajalikud. Igaüks peaks enda jaoks sobiva viisi leidma. Kui sul on raskusi tervislikuma toitumisplaaniga kohaneda või isudele vastu panna, siis võib patueine abiks olla. Sellisel juhul vähendab see stressi ja võimaldab pisut paindlikkust," õpetab fitness guru. Tema sõnul on toidualaste reeglite leevendamisel ja stressisöömisel oluline vahe. "Usalda ennast, et teada saada, mis on sinu jaoks tervislik," julgustab ta.