Valus, ent reaalne probleem: mida teha, kui arvad, et su partner on halb lapsevanem?

See, milliseks eeskujuks olid meie oma vanemad, kuidas nad meid kasvatasid ja mida meile õpetasid, mõjutab oluliselt seda, millised lapsevanemad meist endast saavad. Oluline on mõista, et meie kõigi taust ja pagas on erinevad ja sellest tulenevalt ka meie lastekasvatusviis.

Kuidas siis ikkagi leida ühine keel ja asju paremaks teha?

1. Leidke ühisosa

Milliste lastekasvatuse aspektidega te ühiselt nõustute? Milliseid sa oma partneri puhul hindad? Kui selleks on kasvõi üksainus asi, näiteks see, kui palju ta lapsi armastab, on see juba suur samm, kust edasi minna.

2. Uurige, kust teie erinevused tulevad

Rääkige koos oma erimeelsustest ja proovige mõista, millest tulenevad teie erinevad kasvatusmeetodid. Nii õpite teineteise vaatepunkte paremini mõistma ja ehk paneb see teid ka teineteise suunas uutmoodi vaatama.

3. Salasignaalid

Mõelge välja, kuidas te annate teineteisele laste ees märku, et üks teist ei nõustu teise öelduga. Nii väldite üksteise autoriteedi õõnestamist laste ees. See on väga oluline!

4. Ärke mängige head ja halba võmmi!

Lastele tuleb näidata, et te olete ühtne tiim. Ärge öelge selliseid asju nagu näiteks, et su isale või emale see küll ei meeldiks.

5. Ärge kartke abi otsida!

Rääkige inimestega, keda te hindate, küsige nõu ning olge avatud kuulama, arenema ja kasvama. Kui sellest pole abi, pöörduge professionaali poole, kellel on suur kogemustepagas, kus on ilmselt mitmeid sarnaseid lugusid nagu teil.

Allikas: First Things