Rahutu uni, raske uinuda ja ärgata? Süüdlane on nüüd teada ja see puudutab meid kõiki!

Kuna suur osa meist kasutab äratuskellana oma telefone, on need asunud asendamatule positsioonile meie voodi kõrval. Proovi kasutada tavalist äratuskella ja jäta telefon teise tuppa. See aitab sul muuta oma telefonikasutamise harjumusi pikemas perspektiivis ning positiivsed tulemused ei pruugi piirduda vaid mõnusama ööunega.