Murrame müüdid Huawei nutitelefonide rakenduste kohta

AppGallery pakub praeguseks tuhandeid rakendusi erinevatest kategooriatest, kusjuures saadaval on nii ülemaailmsed juhtivad rakendused kui ka kohalike arendajate äpid. Huawei eesmärk on tulla vastu klientide soovidele ja nüüd on valida juba rohkem kui 141 000 rakenduse vahel, mis kõik töötavad Huawei mobiilsideteenuste (HMS) seadmetes.

Mõned on väitnud, et Huawei HMS-seadmed ei toeta ega paku juurdepääsu maailma kõige populaarsematele rakendustele. See ei vasta kindlasti tõele! HMS-telefonidel on olemas ligipääs nii Facebooki, Zoomi kui ka WhatsAppi ja need leiab hõlpsasti AppGallery kaudu. Niisamuti on äpipoest võimalik alla laadida sellised populaarsed rahvusvahelised rakendused nagu Telegram, TikTok, Snapchat, Tinder ja Microsoft Office.