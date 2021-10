Naisteka lugejad on rääkinud: kas nüüdisaegne ühiskond igatseb keskaega või soosib iseseisvaid vallalisi naisi?

Naisteka lugejad avaldavad arvamust:

Loora: "Tuleme nüüd ilusti keskajast välja oma arvamustega ja ütleme ausalt, et naine pole ammu enam turukaup, mis peab ilus ja isuäratav olema. Naine peab kõigepealt meeldima iseenesele ja välisel ilul on selles väga väike osa. Tähtsam on huvitav elu ja head inimesed sinu ümber."

Juku: "Need niinimetatud "jumalikud" staarid on vallalised sellepärast, et nende enese poolt tajutud seksuaalne turuväärtus on kõrgem kui võimalikel kosilastel. Naised teatavasti ei suuda astuda suhtesse mehega, kes jääb neist sotsiaalses ja majanduslikus hierarhias allapoole.

Kui tavalise naise enesehinnang ehk tajutud seksuaalne turuväärtus on sama kõrge kui neil "jumalikel" staaridel, siis pole ka neil mitte mingit lootust leida endale mees, kes oleks neist kõrgema väärtusega."

Siinsetele: "Keskikka jõudnud naisel on meeste osas piiratud valik. Aga tundub, et siinsete meeste jaoks on asjad nii, et kui kaaslast ei leia ja kedagi sobivat teele ei satu, siis õnnelik sa ka olla ei tohi. Inimene on tugev ja asjad enda jaoks positiivselt lahti mõtestanud, aga siis mingid tegelased trambivad tema elurõõmu peal..."