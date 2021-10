Naise salanipp seksiisu peletamiseks: veidi nõme minust, aga tunduvalt lihtsam, kui otse öelda, et kuule! Ma tõesti ei taha sind täna!

"Minu kõige mugavam riideese on dressipüksid, mis ühe õnnetu juhuse tõttu on korralikult värviplekilised. Lihtsalt ei tule enam pesus maha. Peika on mul aga riiete suhtes täielik esteet, ta ei salli auke/plekke ja selliseid asju. Kuid ma olen keelanud neid pükse tal minema viskamast, sest nendest mugavamat riideeset maailmas ei leidu. Ja mul pole õrna aimugi, kust ma need sain! No piisab vaid sellest, et ma nende pükstega kodus aeleks, et peika sukelduks terveks õhtuks arvutimängumaailma ja unustaks ära igasuguse iha. Veidi nõme minust, aga tunduvalt lihtsam, kui otse öelda, et kuule! Ma tõesti ei taha sind täna, jäta mind rahule!“ — Helena, 21