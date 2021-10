Näitlejanna Megan Fox on ka varasemalt rääkinud filmitööstuse ja näitlemise raskemast poolest, avaldades, et on tänu tööle pidanud end palju piitsutama. Ikka selleks, et sobida erinevatesse rollidesse. "Kõik tahtsid, et ma näeks välja nagu filmistaar, et ma saaksin järgmise filmirolli," tunnistas ta.

Nüüd tunnistas näitlejanna ajakirjale GQ Style antud intervjuus midagi, mida poleks me aga osanud oodata.