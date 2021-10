Oi neid elumere laineid, ehk neli tähemärki, kes on tõenäoliselt aasta lõpuks vallalised

Veevalaja

Tõenäoliselt on Veevalaja sodiaagi kõige sõltumatum ja iseteadvam tähemärk, kellel peab olema piisavalt palju isiklikku ruumi oma elu elamiseks. Ta vajab aega iseendale iga päev ja ta ei taha oma tegemistest kellelegi aru anda. Kõige selle tõttu ilmselt ongi tal raske leida kedagi, kes vastaks tema soovidele ja nõudmistele. Ta ei hinda kõrgelt neid, kes on end sidunud kellegagi ja ohverdanud oma vabaduse. Ta elab pigem üksi, aga ei raiska oma väärtuslikku aega. Mitte iialgi ei hakka ta kedagi paluma ega tegema esimest sammu. Kui sulle meeldib keegi, kes on sündinud Veevalaja tähtkujus, siis varu palju kannatlikkust. Kui sa aga juba oled mõne Veevalajaga koos, siis tea, et ta on küll suur unistaja, aga peab teie suhet tähtsaks.

Kaljukits

Ka Kaljukitsed jäävad tihti vallaliseks. Kaljukitse arust on parem olla üksi kui halvas seltskonnas. Ta on väga ettevaatlik ja diskreetne ning sageli liiga nõudlik. Kui ta pole veendunud, et tegemist on hingesõbraga, siis ei seo ta end kellegagi. Üldiselt lepib ta niisama suhetega enne kui seob end lõplikult kellegagi.

Ambur

Amburid tahavad oma aega ja oma vabadust. Nii nagu Veevalajad, on Amburid sõltumatud ja hindavad üksi olemist. Neile meeldib teha seda, mida süda kutsub. Amburid ei taha teistele aru anda oma käikudest ja tegemistest. Ta ei taha tunda end lõksus ja olla suhtes, mis talle ei sobi. Ambur mõtleb eelkõike iseendale ja alles siis teise inimese peale. Ja seetõttu ongi Amburid tihti kättesaamatud.

Lõvi