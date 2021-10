Naine lajatab: normaalne naisterahvas ei tee mitte midagi eesti mehe pärast, sest...

Kasutaja n55 lajatab nii: "Neid asju ma tõesti ei tee ja tegelikult ei tee ma mehe pärast ka mitte midagi muud. Tore, kui mehed arvavad, et nende pärast rabeletakse, ja kindlasti ongi "Rannamajas" seda tõmblemist, aga normaalne eesti naine ei tee mehe pärast mitte midagi. See mees on reeglina vaid ettekujutus mehest. Eesti mees ei ole mees ju. Ja isegi kui oleks mees nagu muiste, siis ikka ei teeks ma tema pärast midagi."