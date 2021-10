Unistad ametikõrgendusest? Need 10 sammu garanteerivad sulle edu!

Pea meeles, et ametikõrgendus nõuab pingutust ja kannatlikkust. Tugeva strateegiaga on aga kõik võimalik!

1. Tee oma ülemuse elu kergemaks.

2. Lihvi oma suhtlemisoskust.

3. Küsi ülemuselt tagasisidet, et pädevamaks saada.

4. Ole üleüldiselt meeldiv inimene.

5. Kiida teisi.

6. Anna oma ülemusele teada, et oled ametikõrgendusest huvitatud.

7. Leia viise, kuidas ettevõttesse lisatulu tuua või kulusid säästa.

8. Õpi neilt, kes hiljuti ametikõrgendust on saanud.

9. Kasvata ennast vastupidavaks - selliseks, kes tuleb suurema vastutusega toime.

10. Loo lisaväärtus kõikjal, kus saad.