Stilisti nõuanded: just need erilised toonid teevad sel sügisel võidukäiku

Et sügis oleks piisavalt rikkalik, on kreemikatele ja beežidele toonidele aktsenti andmas ka murtud oliiviroheline, apelsinioranž ning sidrunisorbeti, sirelililla ja vaarikaroosa värvitoon. „Kihita neid värviampse omavahel või aktsendina kreemika valge ja liivakarva toonide vahele,“ soovitab stilist.

Käesoleva hooaja moekollektsioonidele lisavad tummisust sügavad öösinised, metsarohelised ja marjavärvi toonid. Kunstnahast ja karvased jakid-mantlid, kudumid ning ka kleidid on tänu neile toonidele saanud värske hingamise.

„Sügisrõivad on kohevad, pehmed ja ülesuuruses. Garderoobi peaksid uuel hooajal kindlasti kuuluma kudumikomplektid, efektse kraega kampsunid, tepitud jakid ja vestid ning kašmiirisegused mantlid. Peomeeleolu lisavad 20ndatest ja 80ndatest inspireeritud litrid ja teemandi sära, kuid mitte minikleitide, vaid pikkade pükste, jakkide ning volüümikate kleitide näol,“ räägib Külli.

Aksessuaaride tonaalsus on inspireeritud sügisesest loodusest. Kaunid kolletuvad lehetoonid ning marjapunane on ajatu musta kõrval huvitavad nüansid, millega oma rõivastust vürtsitada. Jalanõud on roomik- või platvormtallaga, jõulise kontsaga ning massiivsed.