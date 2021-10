Tervis pidevalt korrast ära? Vaid iga kümnes eestlane suudab seda tüüpilist viga vältida

Igapäevaselt soovituse kohaselt köögivilju söövaid inimesi leidub rohkem nooremates vanusegruppides, kuid puuvilju ja marju söövaid inimesi pigem vanemates vanusegruppides. Näiteks vanuses 65–74 söövad minimaalse vajaliku koguse puuvilju ja marju 38 protsenti, kuid köögivilju ainult 8 protsenti inimestest. Meeste seas on vastavalt soovitustele puu- ja köögiviljade sööjaid oluliselt vähem kui naiste seas.

Kõrgemalt haritute, majanduslikult aktiivsemate ja suhtelisest vaesuspiirist ülevalpool olevate inimeste hulgas on nii soovitusele vastava koguse puuvilju ja marju kui ka köögivilju söönute osakaal veidi suurem.

Piisav puu- ja köögiviljade ning marjade söömine on tasakaalus ja mitmekesise toitumise aluseks. Puu- ja köögiviljad ning marjad sisaldavad palju vett, kiudaineid, vitamiine, mineraalaineid ja bioaktiivseid ühendeid. Lisaks annavad köögiviljad vähe energiat, mistõttu aitavad ka kehakaalu kontrolli all hoida. Puu- ja köögiviljades ning marjades sisalduvate ainete kaitsvate omaduste mehhanismidena on loetletud näiteks antioksüdantide aktiivsust, immuunsüsteemi toetamist, mõju vere kolesteroolitasemele, vererõhu alandamist ja antibakteriaalseid omadusi.