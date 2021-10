Pelgalt huvi või hoopis...? Neli naist avaldavad põhjused, miks nad oma kallimat petsid

"Alati ei pea keegi kannatama."

"Enne ma arvasin ikka väga halvasti neist naistest või meestest, kes oma partnerit petavad. Ja näed, nüüd olen ka ise üks neist. Nii, et kunagi ei maksa öelda iial, sest sa kunagi ei tea. Mul on tegelikult hästi tore elu. Me oleme mehega juba kaua koos olnud ning meil on kolm last, kes on minu jaoks kõige tähtsamad ja kõik on tegelikult korras.

Ainult, et ma ei ole nii õnnelik nagu ma tahaksin ja ma ei saa sinna midagi parata, kui mulle teised mehed meeldivad. Mul on tunne nagu oleksin ma lõksus omaenda elus. Ja ma ei tea, mida teha. Ma olen rääkinud mitu korda oma mehega, et ma ei tunne ennast hästi ja midagi on nagu puudu aga tema jaoks pole lahutus mingi lahendus ja olgem ausad, laste jaoks poleks see ka õige tegu. Mees ei taha üldse sellest teemast rääkida. Tema arust on meil kõik olemas, et õnnelik olla ja tegelikult on tal ju õigus. Ma ei tohiks nii palju nuriseda. Ma olen üritanud oma mõtetes ja tunnetes korda luua ning neist lahti saada.

Ma ei tahaks oma mehele haiget teha ja loodan, et ta ei saa kunagi teada, mis on juhtunud. Milleks ma peaksin talle haiget tegema? Ja ausalt öeldes need teised suhted pole olnudki sellised, et ma jätaksin oma mehe ja pere. Lihtsalt hetkeline tunnete möll, mis mõne aja pärast jälle üle läheb. Ja nii ma elangi edasi. Ja tunnen ennast oma mehe ees süüdi."

"See oli mu viimane võimalus."

"Ma petsin meest, kellega olin neli aastat koos. See oli mu ainus võimalus, et panna teda midagi tegema, et näha, kas see talle üldse korda läheb. Tegelikult ei läinud.