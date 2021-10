Kui su partneril on need 8 omadust, siis ära loobu temast mitte mingi hinna eest

Foto on illustreeriv Foto: Shutterstock

Alati võib ju mõelda, et mujal on rohi rohelisem ja taevas sinisem. Tõsiasi on aga see, et pole olemas ideaalseid inimesi ega ideaalseid suhteid. Kui sa oled aga leidnud kaaslase, kes vastab fundamentaalsetele põhiväärtustele, siis tasuks sul temast iga hinna eest kinni hoida.