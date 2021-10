iO magnetiline hambahari — revolutsiooniline tehnoloogia, mis avab uue peatüki suuhoolduses

Magnettehnoloogia hambaharjas





Oral-B iO on kombinatsioon järele proovitud ja testitud ümarast harjapeast ja revolutsioonilistest mikrovibratsioonidest, mida on Oral-B hambaharjades kasutatud esimest korda.

Hambahari kasutab ainulaadset lineaarset magnetilist ajamit, mis kannab energia otse ajamilt iga harjase otsa, tekitades seeläbi mikrovibratsioone. Oral-B iO tagab põhjaliku, kuid õrna ja vaikse puhastuse, pakkudes kasutajatele vastupandamatut harjamiskogemust.

Magnettehnoloogia on teaduslikult tõestatud: Oral-B iO eemaldab igemejoonelt kuni kuus korda rohkem hambakattu kui tavaline käsihambahari.1

Oral-B hambaharjal on ka usaldusväärne ümar harjapea. Miks on see nii oluline? Ümmargune pea ümbritseb iga hammast, puhastades hõlpsalt isegi kohti, millele on traditsioonilistel piklike peadega hambaharjadel, nagu helilaine tehnoloogiaga ja käsihambaharjad, raske ligi pääseda.

iO nutikas elektriline hambahari





Suuhoolduse puhul on ilmselge, et tehnika ja harjamisaeg on samuti ülimalt olulised. Neid silmas pidades on Oral-B iO-le lisanud ka nutika rõhuanduri. Tõeliselt revolutsiooniline lahendus, mis tagab võimalikult tõhusale harjamisele ka ohutuse. Andur jälgib ja annab reaalajas tagasisidet hammastele avalduva rõhu kohta: punane tuli tähendab, et surve on liiga tugev, roheline tuli viitab aga sellele, et harjad just õige survega. Kui harjad hambaid liiga tugevalt, vähendab hambahari igemete ja hambaemaili kaitseks võnkumiskiirust.

Hammaste puhastamiseks pole vaja teha harjamisliigutusi — lihtsalt aseta harjapea kaheks sekundiks hamba pinnale. Mikrovibratsioonid lagundavad katu hambalt lahti ja võnkuv-pöörlev liikumine pühib selle minema. Sina pead vaid puhastatavat pinda muutma, liikudes ühelt hambalt teisele. Tänu mikrovibratsioonidele liigub hambahari sujuvalt üle hammaste pinna, tehes kogu töö sinu eest ära.