Lapsevanemad, pange hoolega tähele ja reageerige: iga neljas Eesti laps on kogenud sedasorti kiusamist

Kuigi noorte hinnangul on koroonaviiruse perioodil küberkiusamist jäänud vähemaks, on see samas muutunud vähem avalikuks ja liikunud kinnistesse sotsiaalmeedia gruppidesse ja otsesõnumitesse. Õpetajate ja vanemate jaoks muudab see kindlasti laste toetamise keerulisemaks.

“Küberkiusamine on tegevus kübermaailmas, millega tehakse sihilikult kellelegi haiget. Kuigi enamasti on see korduv tegevus, siis kübermaailmas piisab ka ühest ainsast postitusest või kommentaarist, mis hakkab oma elu internetis edasi elama ning ajas veel rohkemate inimesteni jõudma. Seda, mis on tehtud, on põhimõtteliselt võimatu tagasi võtta. Kui koolis on kiusataval võimalik abi paluda õpetajalt või mõnelt tugitöötajalt, siis kübermaailmas on noor pigem üksi ning talle ei tule keegi appi. Sellepärast ongi oluline, et me märkaks rohkem internetis olevat kiusu ning sekkuks, et seda oleks vähem,” lausus Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kommunikatsioonibüroo politseikapten Maarja Punak.