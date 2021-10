Foto: Shutterstock

Me kõik igatseme endale kaaslast, kes tekitas meis tunde, nagu kõik oleks võimalik. Kahjuks ei ole päriselus kõik nii muinasjutuline ja mõned meist kogevad paarisuhtes koledat käitumist, mis on salakaval, aga tõestab, et tegu ei ole tõelise armastusega.