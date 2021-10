Kas oled juba proovinud pelmeene, mis maitsevad kõigile?

„Elustiili” podcast’i uude episoodi on kutsutud nende samade pelmeenide idee autor ja Uvicu kommertsosakonna direktor Evelyn Tatsi ning Fitlapi toitumisnõustaja Irina Tamme. Uued Uvicu ja Fitlapi pelmeenid maitsevad vaat et kõigile. „Oleme ka varem erinevate tootjatega uusi tooteid loonud ja meil on uute toodetega ikka olnud nii, et ühele maitseb ja teisele ei maitse, aga nende pelmeenidega on sedasi, et võin tõesti vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda, kui keegi on öelnud, et see pole päris tema maitse. Muidu kõik söövad ja kiidavad – nii naised, mehed kui ka lapsed,” ütleb Fitlapi toitumisnõustaja Irina.

Kui mõnel tootel on Fitlapi märk peal, siis see tähendab, et sellel on võimalikult lihtne ja puhas koostis, võimalikult vähe lisaaineid ning soola, toode ei sisalda kindlasti maitsetugevdajaid ega kunstlikke magusaineid ning päris kindlasti on see kaalulangetajale sõbraliku kaloraažiga. Nendele samadele kriteeriumitele vastavad ka Uvicu ja Fitlapi odrajahuga kanalihapelmeenid. Sisuks on kvaliteetne kanaliha ja sajas grammis on kõigest 154 kilokalorit. „Alla kahesaja kilokalori poes väga tavalisi pelmeene ei leia,” toob Irina võrdluseks.