Vau – mormoonid seksivad voodis hüpates

Noored mormoonid on leidlikud religioossetest juhtnööridest mööda hiilima. Nimelt on uskumus, et kui mees paneb peenise naise sisse ja lihtsalt ligunetakse koos, siis ei lähe see seksina arvesse ning süütus jääb alles. Üle poolte Utah’s asuva Brigham Youngi ülikooli üliõpilastest tegelevad aktiivselt peenise leotamisega. See on mõnus ja on mõistetav, et iha kasvab. Ekstra vürtsi lisamiseks on tavaline, et kõrvaltoast kutsutakse sõber appi ja palutakse tal samal ajal voodis hüpata. Seni kuni mormoonid leotamise ajal ennast ei liiguta, teineteist ei suudle ega kallista, ei lähe selline nahistamine patuna kirja. Seksiv mormoon visataks ülikoolist ja loomulikult ka kirikust välja. Suure tõenäosusega ütleksid ka vanemad oma lapsest lahti.