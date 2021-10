Vanemad, pange hoolega tähele: need on mõningad asjad lapsepõlves, mida ükski laps kunagi ei unusta

Kõik vanemad tahavad endale toredaid lapsi. Et lapsed oleksid hästi kasvatatud ja käituksid vastutustundlikult ning oleksid ühiskonnale kasulikud. Sageli aga mõtleme me palju rohkem tulevikule kui olevikule. Mõned inimesed arvavad, et seni, kuni lapsed on väikesed, on nende kohus ainult sõna kuulata.