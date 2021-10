Pidevad konfliktid ja arusaamatused? Terapeudi NELI toimivat nõuannet, kuidas teisi paremini mõista

Tihti räägime kellegi teise lugu

Kuurme tõdeb, et räägivad inimesed mitte enese lugu, vaid kellegi teise. “Kui keegi kolmas inimene on pannud inimest kannatama, tundma valu, haavumist või hüljatust, ei ole see kunagi seepärast, et ta soovib teisele halba. See inimene tekitab säärase olukorra ainult ja ainult seetõttu, et temas endas on toosama kannatus, valu, haavumine või hüljatus,” kinnitab terapeut.

Ta toob välja, et teatavasti annab vastsündinu häälekalt märku oma lähedusevajadusest, kõhutühjusest või ebamugavustundest ning loomulik lapsevanema reaktsioon on sellele vastata hooliva ja armastava teadlikkusega — lapse vajadus tuleb rahuldada. Miks küll oleme siis elu jooksul unustanud, et kui kellelgi on häälekalt ja üsna agressiivselt mingid olulised vajadused rahuldamata?

Ta soovitab mõelda järgmiste asjade peale:

Mis oleks, kui harjutaksime ennast olema empaatilised ja hoolivamad iga päev, jättes kõrvale oma vanad haavad, enesemanipulatsioonid ja -väärtusetus, eeldused ja ootused välisele maailmale?

Mis oleks, kui kasvõi hetkeks prooviks näha teise inimese läbielamist neutraalselt ja sellele mitte vastu reageerides?

Mis oleks, kui jätaks sellele inimesele õigus oma loole ja keskenduks vaid enese loo elamisele?

Mis oleks, kui õpetaksime oma järeltulevatele põlvedele eeskujuga seda, et rünnakule pole vaja vastu astuda, vaid lihtsalt lasta olla?



Usalda eelkõige iseennast

Kuurme soovitab eemalduda rünnakute, haavumiste ja teiste lugude tõlkimisest läbi enese prisma. Eemalda ennast selle võrrandist! “Astu lihtsalt kõrvale! Kõrvalt jälgides sa ei eira aga ka ei sekku olukorda. Jäta igaühele tema võimalus avastada oma lugu ja teekonda unikaalsel moel — mida erinevamad need üksteisest on, seda mitmekülgsem ja põnevam see maailm on!” annab ta nõu.

Kuurme sõnab ka, tegelikult tead sina ise alati seda, mis on sulle parim! Sa tead seda, kuna sinu sisemine tarkus on alati sinu juures. See ei tulene sellest, millises keskkonnas oled või kellega kohtud või kellega su elutee ristub, see tuleneb ainult sinu enda sisemaailmast!