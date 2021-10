Psühhoterapeut Ants Rootslane armastuse otsimisest: võimatu on partnerit mitte leida, kui...

Mina arvan, et armastust ei leita, see tuleb, kui inimene on sisemiselt valmis midagi endast andma ja on valmis ka vastu võtma. Inimesed, kes on pikalt üksi ja tahavad leida armastust, peaksid küsima, kuhu nad oma tähelepanu ja ressursi suunanud on.

Võimatu on partnerit mitte leida, kui ise oled sisemiselt valmis teise inimese armastust vastu võtma...