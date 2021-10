Haavad, mida keegi ei näe! Need märgid viitavad sellele, et lapsel võivad olla probleemid vaimse tervisega

Näiliseid haavu on lihtne parandada: kui tõuseb palavik, anname rohtu, kui see alla ei lähe, helistame arstile, kui laps kukub, plaasterdame põlve.

Kuid hoopis teised on lood "haavadega", mida keegi ei näe. Kui lapse käitumine muutub või tema olek on teistsugune, siis ei oska me aga sageli midagi teha.