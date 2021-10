Mitte ainult lõhenenud huultele! Geniaalsed ilunipid, milleks ei lähe vaja muud kui vaseliini

Iga ilufänn teab, et särapulk ehk highlighter peaks leiduma iga naise meigikotikeses. Kuid seda rolli täidab hästi ka vaseliin! Kui soovid värsket jumet, siis lisa kindlasti vaseliini kõige väljaulatuvamatele kohtadele oma näol: põsesarnadele, lõuajoonele ning laubale. Selleks, et kulmujoont esile tuua, kanna seda ka kulmuluu alla.

Kui huuled on külmast tuulest ja niiskest õhtust kuivad ja karedad, on parim ravi kodune huulekoorija. Selle saad lihtsalt teha kui segad kokku vaseliini ning suhkru. Hõõru saadud segu huultele ning hommikul ärkad pehmete ja säravate huultega.

Me kõik teame, kui olulist rolli mängivad kulmud meie välimuses, samuti teame me seda, et nad on üsna jonnakad ning ei püsi alati nii nagu peaks. Kui kulmudel on "halb päev", siis silu nad vaseliiniga üle- nii püsivad nad paigal ning lisaks saad kauni läike.