Pane tähele ja vaata ette! Need on märgid viitavad sellele, et oled suhtes meisterliku manipulaatoriga

Kui tunned ennast oma suhtes sageli segaduses ja kurnatuna ega suuda täpselt kindlaks teha, miks see nii on, siis on suur tõenäosus, et oled juba mõnda aega olnud emotsionaalse manipuleerimise ja väärkohtlemise ohver.

Need on kuus tüüpilist manipulaatorile omast käitumimustrit, mis on ühtlasi emotsionaalse väärkohtlemise tunnused. Manipulaator tekitab ohvris tunde justkui viga on temas endas ja tema käitumine on vale.

1. Nad alavääristavad sinu tundeid

Kui sa ütled neile, et nende käitumine või sõnad tegid sulle haiget, siis selle asemel, et vabandada, proovivad nad sulle selgeks teha, et sinu käitumine on rumal ja sa pingutad üle.

2. Nad pööravad teemapüstituse sinu vastu

Kui sa selgitad neile, mis sulle nende käitumises ei sobi, siis pööravad nad kogu teema sinu vastu ja leiavad selgituse, miks sina oled süüdi, et nemad külmad, õelad või agressiivsed on.

3. Nad teevad tuttavate ees sinu kulul nalja

Ehk naerad sa isegi kaasa, kuni õhtu lõpus on mõni nali nii haavav ja isiklik, et sa ei suuda oma kõrvu uskuda.

4. Nad keelduvad oma käitumist või mõtteid selgitamast

Selle asemel leiavad nad selliseid ettekäändeid nagu "sa ei mõistaks nagunii", et ei peaks sinuga asju arutama.

5. Nad toetuvad "kõigi" arvamusele

Nad toetavad oma argumente selliste repliikidega nagu "kõik arvavad nii" ja "kõik teavad seda".

6. Nad tõlgendavad sinu käitumist endale meelepärasel viisil

Nende jaoks pole oluline sinuga arutada, kas see tõlgendusviis on õige. Nad on nagu põikpäised lapsed, kes keelduvad kaine mõistuse häält kuulamast ja endale sobival hetkel jalutavad nad lihtsalt minema ja keelduvad asju arutamast.

Allikas: YourTango