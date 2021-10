Foto on illustreeriv Foto: Shutterstock

Kõigil inimestel on gaasid ja neid väljutatakse röhitsemise ja pärasoole kaudu. Paljud aga arvavad, et neil on liiga palju gaase, kuigi enamasti on see täiesti normaalne kogus. Enamik inimesi väljutab gaase umbes 14–23 korda päevas.