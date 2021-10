Tahad kaalust alla võtta? Unusta heaga need tobedad harjumused

Tuleb välja, et põhjused selleks on üsna lihtsad ja loogilised. Siin on loetelu seitsmest peamisest stopp-tegurist, mis sinu kaalulangetuse teekonda raskendavad.

Lõpeta maraton...Netflixi maraton

Kes meist ei teaks tunnet, mil ühest sarjast või filmist, saab mõnusalt pleedi sees istudes järsku kolm või rohkem. Kui palju sa aga sama päeva jooksul end liigutasid?

Lõpeta Netflixi maraton ning vii end vahepeal ka päriselt õue jooksma või jalutama, sest seda väiksemate süümepiinadega võid sa hiljem poole ööni ka sarju ja filme nautida.

Ära treeni vaid sõrmelihaseid

Pidev kodukontoris olemine või arvutiekraani passimine ning klaviatuuril või telefonis kirjutamine treenib vaid üht konkreetset lihasgruppi, kuid selleks, et olla toonuses ja terve, on vaja koormust kogu kehale. Seega, katsu hoida tasakaalu selle vahel, kui palju sa istud ja ekraani taga viibid ning kui palju oled värskes õhus.

Oled liiga kannatamatu

Märkad sotsiaalmeedias või rannas mõnd treenitud kehaga naist ning otsustad, et maksu, mis maksab- sina hakkad ka parema vormi suunas liikuma. Teed seda päeva või kaks ning siis jätad järele, sest midagi pole ju muutunud!

Selleks, et saavutada hea vorm, on vaja järjepüsivust ja meelekindlust. Head tulemused ei sünni üleöö!

Sa petad end

Lükkad pidevalt asju edasi- trenni lähed homme ning dieeti alustad homme, kuid tegelikult ei tee sa kumbagi. Tegutseda tuleks nüüd ja kohe! Samamoodi on kõiksugu spordiinventariga, mida oled kokku ostnud, mõeldes, et muudad oma kodu jõusaaliks. Nüüd on aeg need kõik välja tuua ja treenima hakata. Mitte homme vaid täna!

Kahtled endas

Ära tee seda! Kuigi teekond hea vormini pole alati kõige kergem, siis tea, et see on võimalik. Ära mõtle, et sa ei saa sellega hakkama vaid pigem motiveeri end lugedes teiste edulugusid - juba varsti oled sina üks neist!

