FOTOD | Kuidas meeldib? Ženja Fokini ootamatu moeleid: mõnikord on nii, et katus sõidab ära

„Läksin Kristiine keskusesse väikesele šopingule ja mida hullu, valisin endale päriselt kiledressi. Ma poleks isegi arvanud, et mina ja dressid saaksime olla ühes, aga oh imet, tõmba viisakas kudum-vest peale ja Adi dress tuleb ja näitab,“ oli moeguru isegi hämmingus.

„Mõnikord on nii, et katus sõidab ära ja kosmose inspiratsioon tuleb peale,“ iseloomustab Ženja enda komplekte. „Ma tegelikult paneks selle komplekti nimeks Nublu, sest tema päikeseprillide ja sellise „swagger mind ei huvita, samas huvitab“ stiil on päris vinge.“