Murtud südamega lugeja: kas keegi on kunagi lahku läinud, kuid hiljem...?

"Läksime mõnda aega tagasi oma eksiga sõbralikult lahku, kuid tal on nüüd uus naine. Sellest teada saamine murdis mind väga. Saan aru, et kõik tunded on tugevad ja süda tilgub verd, kui mõtlen, et minu mees on kellegi teise käte vahel. Mees ise ka alles mõnda aega tagasi veel ütles, et tema tunded ei ole kadunud.