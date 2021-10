15 harjumust, mis aitavad su ainevahetust kiirendada ja kerge vaevaga ideaalvormi saavutada

Inimese keha on natuke nagu auto. Ilma õige kütuse ja hoolduseta see auto lihtsalt ei tööta korralikult. Ka inimese füüsiline keha ei tööta hästi ilma õige kütuse ja hoolduseta.

Sinu ainevahetus on nagu auto mootor ja vajab õigeid koostisosi, et see sujuvalt toimiks. Tervislikud harjumused, mis kiirendavad ainevahetust, on üks esimesi samme, mida astuda, kui soovid oma kehakaalu alandada.