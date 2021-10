Ebaterves suhtes olnud naine: ma ei läinud tema juurest ära. Vastupidi, ma tegin kõik, et me lahku ei läheks

Kõik need aastad, mis me koos elasime, olid mu enesekindlust nii maha teinud, et ma tundsin, et olengi selline nagu ta ütles - loll naine, keda keegi nagunii ei taha. Kõik tema solvangud olid jätnud oma jälje. Seda ei oleks ma tunnistanud aga mitte kellelegi ja mul läks aastaid enne, kui ma seda iseendalegi julgesin tunnistada. Aga südamepõhjas ma kartsin nii meeletult, et mitte ükski mees ei hakka mind nagunii kunagi armastama.

Ma ausalt tunnistan, et kartsin teda. Mitte, et ta vägivaldseks läheks aga ma kartsin üksi jääda. Ma kartsin, et kui ma ära lähen, siis ei leia ma kunagi elus enam armastust.

Oma südames ma teadsin, et midagi on valesti. Ma teadsin, et ta ei armasta mind enam, kui ta on võimeline mind nii kohtlema. Kõik minu lähedased muidugi ka märkasid, et meie vahel on midagi lahti. Aga ma ei läinud tema juurest ära. Vastupidi, ma tegin kõik, et me lahku ei läheks.

Kogu tema olemus muutus. Ta hakkas kõigepealt mind kritiseerima ning solvama. Alandama. Ja seejärel mingil hetkel ma sain teada, et ta oli mind petnud. See ei jäänud ainsaks korraks.

Ja sellel hetkel hakkasin ma nägema paljusid asju teistmoodi. Kui ma selle mehega tuttavaks sain, kohtles ta mind hoopis teistmoodi. Ta tõesti pingutas ja nägi vaeva, hoolitses minu eest. Ma uskusin temasse ja arvasin, et me olimegi kokku loodud. Ma armusin temasse ja võin öelda, et tundsin end õnnelikuna koos temaga. Ma rääkisin temast kõikidele. Mingil hetkel ma aga märkasin, et tema tunded minu vastu olid muutunud.

Ma teadsin, et nad on targad ja edukad naised samal ajal ja juba sellepärast ei saanud ma aru, miks nad ometi jäid selliste meeste kõrvale, kes neid niimoodi kohtlesid. Ja lõppude lõpuks mida ma nende elust teadsingi? Ainult seda, mida nad ise olid mulle rääkinud. Need naised ei sõltunud materiaalselt oma mehest ega ka mingil muul moel, aga minu jaoks jäi arusaamatuks, miks nad ära ei läinud. Mis neid kinni hoidis sellises suhtes, mis neid õnnetuks tegi.

Kunagi varem uskusin ma, et ükski naine ei peaks jääma mehega, kes teda halvasti kohtleb, üksnes sellepärast, et ta teda armastab. Ma lihtsalt ei saanud sellest aru, miks seda tehakse, sest ma olin lugenud sellistest naistest ja tundsin neid. Ma teadsin, et nende elu ei ole kerge.

Tegelikult ma ju teadsin, et see ei saa olla armastus, see lihtsalt ei ole võimalik aga ma leppisin olukorraga. Ja uskusin mingil rumalal moel, et ta ikkagi natukenegi armastab mind hoolimata kõigest. Ta pani mind uskuma, et kui ma ta maha jätan, ei leia ma kedagi paremat ja et kõik mehed on nagunii samasugused.

Ja lõppude lõpuks olime me juba nii kaua koos olnud, et ma ei teadnudki enam, kuidas ilma temata elada. Ilmselt ei osanudki ma enam midagi muud tahta. Ma tõesti arvasin, et kui ma ära lähen, siis olen ma elu lõpuni õnnetu. Ma olin nii palju vaeva näinud, et see suhe toimiks, kuidas ma jätan selle kõik nüüd sinnapaika nagu midagi poleks olnud?

Mul läks ikka väga palju aega enne, kui ma sain aru, et ma tuuleveskitega võitlesin. Aga mis kõige tähtsam, ma ei olnud ju valmis selleks, sest südamepõhjas ma tõesti lootsin, et ta muutub. Ilmselt on paljudel naistel sama naiivne lootus. Ja seda tehes teevad nad tegelikult suure vea. Muidugi sain ma aru, et see kõik ei ole normaalne ja ma mõistsin, et ega ta tegelikult ei muutu.

Aga ma olin nii rumal. Ma andsin endast tõesti kõik. Tegin kõik, mis minu võimuses, et olla hea kaasa jne. Aga ei midagi. Aga ma lootsin ikka veel. Minu jaoks oli see täiesti vastuvõtmatu endale tunnistada, et ma olen astunud ämbrisse, sattunud vale mehe otsa, et kõik need aastad olid nagu maha visatud, üks suur viga.

Lootus oli kõik, mis oli mulle veel jäänud.

Ja siis ma katsusin ära minna. Ilma, et ma oleksin seda päriselt tahtnud. Ma tahtsin ainult, et ta tunneks hirmu, et ta võib mind kaotada. Ma tahtsin, et ta tuleks mulle järele ja tooks mu tagasi. Et ta saaks aru, kui palju ta mind vajab. Ja ta tuli mulle järele. Aga mitte armastuse pärast! Ta tuli, sest ma olin inimene, kelle tunnetega ta sai mängida.