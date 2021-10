“Jess, lapsed!” konto eestvedaja Merilin Mandel: puudutanud on need hetked, kui keegi kirjutab, et ta on tänu mulle hakanud mõtlema, kas ta tegelikult ka lapsi tahab

“Mind isiklikult on kõige sügavamalt puudutanud need hetked, kui keegi kirjutab, et ta on tänu mulle hakanud mõtlema, kas ta tegelikult ka lapsi tahab või on alati lihtsalt alateadlikult arvanud, et ’see asi peab ka mingil hetkel tehtud saama," tunnistab 20 000 jälgijaga Instagrami konto “Jess, lapsed!” eesvedaja Merilin Mandel, kes sai hiljuti pärjatud ka 2020. aasta seksuaaltervise edendaja tiitliga.