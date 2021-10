Armastatud toidublogija toetab taas meedikuid: varem kõik veel ei mõistnud, miks seda tegin, ent nüüd saadakse väga hästi aru

Sama aktsiooni kutsus naine ellu ka esimesel koroonakevadel, mil ta tillukeses koduköögis valmistas ema abiga meedikutele kringleid ja salateid. Täna on Getter kolinud koduköögist välja — päris oma esimesse kohvikusse Tartus asuvasse Saiapaaleesse Tüümian.

“Idee aktsiooni korrata tekkis peale meeleavaldusi, et näidata toetust meedikutele, kes on juba pikalt koroonapatsientide (ja ka teiste) eest võidelnud ning kelle moraalile see meeleavaldus kindlasti karmilt mõjus,” räägib Getter, kelle toidud lähevad esialgu Tartu ülikooli kliinikumi erinevatele osakondadele. “Ent tahaksin jõuda ka väljaspoole Tartut!”

Naise sõnul on pea pooleteise aastaga muutunud rahva suhtumine. “Too aeg kõik veel ei mõistnud, miks seda tegin, ent nüüd saadakse väga hästi aru. See on viis oma tuge näidata ja toetust avaldada.” Kogutud raha eest ostab ta tooraine ning valmistab sellest erinevaid roogi.

Tänuavalduse ilusaim osa on muidugi siiras naeratus ja tänu kurnatud meedikute nägudel. “Ma ei oota suurt tänuavaldust kellegi poolt, aga siiski on väga hea teada, et saame üheskoos pisutki päikest tuua ja see on tõesti ka õnnestunud.”

Kes soovib üllale eesmärgile õlga alla panna, siis võib Getteriga ühendust võtta tema Instagrami kontol @thyme0ut ja tulla appi süüa tegema! Toetada võib ka rahaliselt, kandes summa kontole EE671010011747960220 MADISON GETTER ja lisada selgituseks märksõna "meedikutele".