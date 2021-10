Foto: Kristiina Ernits

"Leian, et tihti on võimalik oma vaimset tervist parandada just füüsilise tervise parandamise abil, treenimine annab hea võimaluse vaimselt puhata," sõnab hiljuti maailmameistriks kroonitud jõutõstja Eliise Mikomägi.