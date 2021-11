Sind on hoiatatud! 15 kindlat viisi, millega sa mehi eemale peletad

Foto on illustreeriv Foto: Shutterstock

Kohtad peol või koosviibimisel kedagi toredat, kuid mehel pole vähimatki huvi teie tutvust edasi arendada? On sul probleeme esimesest kohtingust kaugemale jõudmisega? Kui tunned, et sinu suhted lõppevad, enne kui need alatagi on jõudnud, siis oled ehk süüdi mõnes järgnevatest pattudest.