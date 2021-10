Pole saladus, et parim ravi pohmelli vastu on pohmelli vältimine. Kui kahju on siiski juba tehtud, tuleks nüüd tagajärgedega tegeleda. Aga kuidas?

Mõned arstid soovitavad juba peo käigus ennetusega tegeleda ning juua peale igat pokaalikest ka klaasike vett. Teised aga soovitavad järgmisel päeval ohtralt vett tarbida ning süüa kaltsiumirikkaid toite. Näiteks nagu banaani.

Kuid mis veel aitaks?