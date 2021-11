Tõesti kõik läbi? Enne, kui suhteukse jäädavalt sulged, vaata endale otsa ja esita neli karmi küsimust

Kui sa oled küsimustele vastanud ja avastanud, et oled enamiku ajast suhtes olles õnnetu olnud, sa ei näe oma praeguse kallimaga ühist tulevikku, te ei suuda oma tülisid lahendada ja sinu sisetunne kinnitab sulle järjest tugevamalt, et kõik on läbi, siis ongi õige aeg kallimaga maha istuda ja see raske vestlus maha pidada.