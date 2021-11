Küsimused erootikapoe perenaisele – me oleme kõike kuulnud!

Iga helistaja usub siiralt, et ta on oma murega üksi ja kellelgi teisel sellist muret ei ole. Mis puudutab seksi, siis tegelikult on eestlastel väga sarnased mured ja pole midagi, mida me kuulnud pole. Alati läheb tuju heaks, kui saame murele lahenduse leida.

Järgnevalt mõned kõige sagedasemad ja ka värvikamad küsimused ning vastused erootikapoodi pöörduvate klientide muredele!

Kas te jälgite mind?

Saatsime välja uudiskirja pealkirjaga „Kas sa tahaksid seksida kohe praegu?”, mille peale helistas pahane naine, et kas te jälgite mind? Kohe kindlasti ei jälgi me oma kliente ega salvesta nende andmeid millekski muuks kui tellimuste käitlemiseks. Inimesed mõtlevad seksile iga päev kordi ja kordi, seega oli meie pealkirja valik suure täkkessemineku tõenäosusega oletus. Privaatsuse murest saame väga hästi aru. Meie süsteemis on ka klientide nimed varjatud ja toimetame ainult tellimuste numbrite põhjal. Pakid saadame välja diskreetses pakendis ja saatjaks on ettevõtte osaühingu nimi, mitte Must Panter.

Seks pärast lapse saamist ei ole enam üldse seesama – mis minuga toimub?

Rasedushormoonid ja sünnitus ning eluaastad muudavad naise vaagnapõhjalihased lõdvemaks ja on täiesti tavaline, et tundlikkus ei ole enam endine. Need võtted, mis voodis enne pöördesse ajasid, on oma tulevärgi kaotanud. Selleks et orgasmid magamistuppa tagasi tuleksid, on vaja tupelihaste toonus taastada tupekuulidega.

Tupekuulid vähendavad ka PMSi vaevuseid ja päästavad naise pensionieas tilkuvast põiest. Kõige tõhusamad on kolme raskusastmega tupekuulide komplektid algajast edasijõudnule. Hea tupekuul on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ning selle sees on metallist raskuskuul, mis liikumisel võngub ja taastab seeläbi tupelihaste toonust, ilma et naine peaks põrandal puusatõsteid tegema.

Kas sekslelust võib sõltuvus tekkida? Mis siis saab, kui ma pärast enam ei taha või ei jaksagi oma kallimaga seksida?