Strateegia, mida osata! Mees ütleb, et ei taha suhet? Sina käitu nüüd järgnevalt

Ainus kord, kui mees südamest soovib suhet, on siis, kui ta arvab, et ei saa endale sinust ilmajäämist lubada ning mõte sellest, et sa oled koos kellegi teisega, on tema jaoks liig.

Mida siis teha, kui su silmarõõm on otse välja öelnud, et ta pole suhteks valmis, või on vihjanud, et sulle pühendumine pole tal hetkel plaaniski? Soovitame järgmist strateegiat:

1. Ütle, et sa mõistad tema seisukohta ja eemaldu. Siis näed, millised on ta tõelised tunded ja kui ükskõik tal sinust tegelikult on või ei ole.

2. Jää endale kindlaks! Kui ta ei taha suhet, siis ei ole teie vahel ka mitte midagi muud - kaasa arvatud fantastilist seksi.

3. Varu kannatlikkust! Sa oled talle selgeks teinud, mida sa elult tahad ja kui sa ei saa seda temalt, siis leiad sa oma õnne kellegi teisega. Tema arvestab sellega, teeb sellest omad järeldused ja käitub vastavalt.

Allikas: YourTango