Oska märgata: need muudatused sinu tualetikasutamises võivad viidata ohtlikule haigusele

Näiteks Inglismaal diagnoositakse aastas enam kui 42 000 inimesel soolevähk, mille sümptomid on sageli vaevumärgatavad.

Tegemist on haigusega, mis võib tabada meid igas vanuses, kuid mida varem sellele jälile saame, seda parem on prognoos. Kuna haiguse areng kestab aastaid, siis on väga olulisel kohal inimeste teadlikkus varajastest haigustunnustest ja kohesest arstile pöördumisest.