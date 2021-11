Kas tõesti? See uudne meetod päästab väidetavalt iga paarisuhte, mis hakkab lootusetult põhja vajuma

Koos on hea olla, aga sageli sellest üksi ei piisa, tuleb ise ka midagi teha, et suhe toimiks. Et omavaheline läbisaamine ei muutuks halvemaks ja tunded ei kaoks, tuleb oma suhte eest hoolitseda. Ja selle jaoks pole vaja tegelikult midagi erilist teha, väidetavalt piisab vaid ühest meetodist.