"Võtsin enda meelest hullult seksika poosi köögiLAUAL sisse ja kiljusin üle korteri: “Martin, ma tahan sind praegu nii väga!” Martin, kes unesegasena kööki tuli, uuris minult, et mida paganat ma omaarust teen ja miks ma magama ei tule. Tean ju, et tal on vaja hommikul vara ärgata ja ehitusele minna. Ma ise küll väga hästi seda hetke ei mäleta, aga ma olevat karjatanud: “Me ei saa magama minna, sest Martin, ma ju ARR-MASS-TANN sind!”