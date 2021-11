Laskesuusataja Regina Oja kolm soovitust, kuidas sügisel oma keha turgutada

„Kui me ei saa igapäevaselt oma toidust kätte kõiki organismile vajalikke toitaineid, siis saame end toetada toidulisanditega, kus on neid aineid kontsentreeritud koguses,” ütleb Monika Timberg ja lisab, et toidulisandite puhul on tegemist eluks ülivajalike makrotoitainetega ehk siis ühenditega, mida vajame oma organismi normaalseks talitluseks. Tema sõnul on üsna tavaline, et tänapäevane toidulaud ei pruugi üldse olla nii mitmekülgne ja seetõttu võib paratamatult jääda teatud toitainetest puudu.

Regina Oja räägib saates, kuidas tema toidulisandite tarbimine on viimase kolme aasta jooksul muutunud oluliselt teadlikumaks. „Varasemalt tarbisin toidulisandeid ülimalt umbmääraselt. Näiteks lihtsalt läksin apteeki ja võtsin täiesti suvalise C-vitamiini. Minu jaoks ei olnud varem neil üldse mitte mingisugust vahet. Ma olen alati teadnud küll, et toidulisandid on olulised. Eriti sportlaste hulgas, sest me viime oma kehad ju viimse piirini ja eks oli ka perioode, kus mu keha ei pidanudki vastu,” meenutab Regina. Selgus toidulisandite osas saabus alles siis, kui Regina avastas enda jaoks Lambertsi. Praeguseks on talle väga tähtis, et toidulisandid, mida ta tarbib, oleksid kontrollitud ja usaldusväärsed. Seda nii hea enesetunde, paremate tulemuste kui ka dopingukontrolli jaoks. Neist viimases tuleb alati kirja panna ka tarbitavate toidulisandite brändid ja Regina räägib „Elustiili” uues episoodis, kuidas maailmakuulsat brändi on palju lihtsam kirja panna kui tundmatuid. „Selles suhtes on mu elu läinud Labertsiga palju lihtsamaks, et ma enam tõesti ei pea muretsema, milliseid toidulisandeid ma tarbin.”