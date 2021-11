Uuringud kinnitavad: Eesti meestel avalduvad südamehaigused 10 aastat varem kui naistel

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul on meeste varasema haigestumise põhjuste väljaselgitamiseks tehtud mitmeid uuringuid, kuid üht selget füsioloogilist põhjendust pole leitud. “Uuringud on näidanud, et eelkõige Ida-Euroopast pärit meestel on raskem stressirohkete olukordadega leppida, neist rääkida ja üle saada. Tunnete peitmist nähakse sageli ka põhjusena, miks on mehed naistest altimad alkoholi ja tubakatooteid tarvitama,” selgitab farmatseut põhjuseid, miks Eesti mehed on südamega seotud terviseriketest varem ohustatud kui naised või teisest kultuuriruumist pärit mehed.