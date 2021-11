Süües targaks? Just nii! Need 15 toitu toetavad sinu ajutegevust

See võib sind üllatada, kuid toidud, mida sööme, mõjutavad olulisel määral seda, kui hästi meie aju töötab. Aju “toitmine” on kooli, töö ja muude igapäevaste tegevuste edukuse võti, mis aitab meil keskenduda ning infot meelde jätta. Seetõttu ei väsi me kordamast, kui oluline on tervislik toitumine nii sinu kehale kui vaimule.