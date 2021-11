Oluline aeg: just selle tähemärgi suhetes toimub sel nädalal nii mõndagi pöördelist

Suhete ja tunnetega sel nädalal ei kulge nii roosiliselt kui võiks Sõnni tähemärgi esindajatel.

"Sel nädalal pöörab Sõnn küllalt palju tähelepanu oma eraelule. Tema suhetes toimub nii mõndagi pöördelist — võib-olla küll mitte suhte endaga vaid millegagi, mida tehakse koos armsamaga. See aga annab Sõnnile korduvalt mõtteainet, kas ta on oma suhtega rahul just niisugusena, nagu see on. Kui Sõnn tunneb end oma suhtes hästi, suudab ta koos kallimaga praktiliselt kõike — novembrikuise kaalumise läbinud suhe kestab kaua ning toob Sõnnile õnne aastateks."