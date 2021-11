VAATA OTSE | Isadepäeva konverentsil jagatakse mõtteid, kuidas jääda abielus õnnelikuks

„Pulmapäeval kujutab noorpaar ette, et nad elavad õnnelikult elu lõpuni, päris sageli on reaalsus teine,“ sõnas konverentsi üks korraldajaist, pere- ja paarisuhteterapeut Kaia Kapsta-Forrester. „Kõige armastatumast inimesest võib ühel päeval saada kõige vihatum. Samuti võivad mees ja naine tunda ennast abielus väga üksikuna, kuigi ometi elatakse koos. Õnnetuid abielusid mõnikord talutakse, kuni „surm meid lahutab“, kuid enamus neist siiski lahutatakse.“

Kaia Kapsta-Forrester lisas, et tänavusel isadepäeva konverentsil püütakse leida selgust, kuidas elada koos nii, et ei mees, naine ega laps tunneks ennast üksi või õnnetuna. „Millist abi siis vajatakse oma kaaslaselt selles elus? Ükski inimene ei ole kogu aeg õnnelik, kuidas aga teha nii, et abielu oleks õnnelik? Usun, et kuuleme esinejailt palju väärt nõuandeid ning elukogemusi, mis on abiks paarisuhtes õnnelikuks olemisel.“