Psühholoogia professor: suhteprobleeme ei tekita raha, lapsed ja majapidamistööd, vaid...

„Kõige olulisem suhtes on rõõmustamine, toetamine ja pühendumus,“ ütles Howard J. Markman. „PREPi paarisuhtekoolitajate eesmärk on suurendada paaride võimalusi õnnelikuks, tervislikuks, stabiilseks ja edukaks kooseluks. See baseerub üle 40 aasta jooksul kogutud teadmistel. CRE ehk Couples Relationship Education (paarisuhtekoolitus) on oluliselt odavam kui teraapia, mis maksab palju ning sinna minnakse individuaalselt. Paarisuhtekoolituste puhul on tegemist ennetusega, mitte raviga, ning selles saavad osaleda paljud inimesed korraga ja seega on ulatus palju suurem,“ lausus Markman.