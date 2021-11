Teadlaste avastus – mehe nina reedab tema peenise suuruse

Kui ka suure ninaga kaaslane on endale leitud, ei tähenda see, et mees on voodis tasemel. Nimelt on 40–70% meestel erektsioonihäired. Erektsioon vajub kas liiga kiiresti ära, on raskusi selle tekkimisega või siis läheb hoopiski liiga kiiresti liiga heaks ja vahekord kestab vaid minuti. Lisaks on teadlased avastanud, et COVID-19 viirusel võib olla erektsioonihäiretele laastav mõju. National Geograpic avaldas teadlaste avastuse, et viirusega nakatunud meestel on kuus korda suurem tõenäosus saada lühi- või pikaajaline erektsioonihäire: raskused erektsiooni tekitamise või hoidmisega, munandite kahjustused, testosterooni taseme langus. Noorte seas populaarne räppar Nicki Minaj hoiatab mehi, et koroonavaktsiin põhjustab meeste seas impotentsi ja munandite paistetust, ent ükski uuring ei ole suutnud neid väiteid kinnitada ega vaktsineerimise ohtlikke tagajärgi meeste seksuaalsusele tuvastada. Hea seegi.