Dr. Hele Everaus: perekond saab püsida ainult armastusel, kus ei peeta eksimuste registrit

Püsivas ja terves perekonnas esineb alati väljakutseid, jagatud elu pole ühetaoline, vaid selles on erinevaid aegu ning sündmusi. Nii rõõmsaid kui nukraid. “Oleme nii harjunud, et lapse sünniks valmistutakse ja varutakse asju, kuid vanemad inimesed viiakse elu lõpul kodust ära. Me ei oska ega taha suremiseks valmistuda. Mida me ei tunne, seda kardame,” märkis Hele Everaus. “Inimesele on väga oluline elu jooksul sassi läinud niidid enne viimast vaikust kokku sõlmida ning paluda andeks nendelt, kelle ees tuntakse süüd. Andeks saamine on see, mis laseb endaga rahu teha.”